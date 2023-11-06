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الاعرجي: جميع مسلحي المعارضة الإيرانية نقلوا من مواقعهم لمناطق بعيدة

الاعرجي: جميع مسلحي المعارضة الإيرانية نقلوا من مواقعهم لمناطق بعيدة
الاعرجي: جميع مسلحي المعارضة الإيرانية نقلوا من مواقعهم لمناطق بعيدة
2023-11-06 17:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

أبرز ماجاء في حديث مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي في مؤتمر السفراء السابع المنعقد ببغداد للفترة من 4-8 تشرين الثاني – 2023
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•    مخيم الهول السوري يضم إرهابيين من 60 دولة ،أغلبهم من العراق وسوريا ،و10 آلاف من الإرهابيين الأجانب .
•    العراق اتخذ قرارا حكيما ولمصلحة الأمن القومي العراقي، تضمن نقل الرعايا العراقيين طوعيا إلى مخيم الجدعة وإدخالهم في برامج إدماج وإعادة تأهيل .
•    نقلنا 11 وجبة بواقع 1567 عائلة من مخيم الهول وادخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم .
•    قمنا بإعادة 900 عائلة عراقية من مخيم الجدعة بعد إكمال التأهيل والادماج  إلى مناطقها الأصلية.
•    تم تحويل 2945 متهما عراقيا بالإرهاب، وتم تحويلهم إلى وزارة الداخلية لغرض عرضهم على القضاء، وتمت محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية.
•    لدينا مجلس استخبارات وطني ومناطق تنسيق مشترك بين قوات وزارة الدفاع  والبيشمركة تعمل كلها وفق مصلحة البلد من دون أية مشاكل 
•    نقلنا جميع مسلحي المعارضة الإيرانية من مواقعهم إلى مناطق بعيدة ،ودخلت قوات الحدود والبيشمركة وشغلت تلك المواقع ، والمرحلة اللاحقة هي إدخالهم في مخيمات خاصة وبعيدة ايضا.
•    مستشارية الأمن القومي قامت بتوزيع ساحات العمل الاستخباري، لتجنب التداخل في المهام والصلاحيات.   
•    بدأنا مراحل جديدة بالعمل الأمني والاستخباري المهني بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة على توزيع ساحات العمل الاستخباري .
•    مستشارية الأمن القومي تشرف على مذكرات التفاهم الأمنية بين المؤسسات والأجهزة الأمنية ودول العالم .
•    مستشارية الأمن القومي أشرفت على كتابة أستراتيجية التطرف العنيف ونبذ الكراهية .
•     هناك تنسيق كبير بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية حول القضايا المهمة .
•    بوابتنا إلى العالم هي وزارة الخارجية ،وهي من تعكس الصورة الحقيقية للعراق .

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