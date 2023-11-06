السليمانية.. الدولار "الكاش" يرفع سعر الصرف ومطالبات بتسليم مباشر للصيرفات

2023-11-06 18:30:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشف عضو مجلس سوق بورصة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، إسماعيل محمد، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار عصر يوم الاثنين، فيما طالب من البنك المركزي العراقي، تسليم المبالغ الكاش لشركات الصيرفة المعتمدة مباشرة .

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الدولار عاود مرة أخرى الارتفاع، وذلك بسبب تصريحات البنك المركزي العراقي حول زيادة كميات الكاش في الأسواق بعد تراجع كميات ضخ الكاش خلال الأسبوع الماضي إلى قرابة 100 مليون دولار، وكان يضخ أسبوعياً قرابة 200 مليون دولار".

وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في الأسواق المحلية، إضافة إلى أن البنك المركزي العراقي، أكد أن منذ بداية العام الجديد سيتم إيقاف ضخ المبالغ الكاش في الأسواق".

وطالب اسماعيل، البنك المركزي العراقي والحكومة الاتحادية، بـ"تنظيم عملية ضخ الكاش في الأسواق بطريقة تضمن وصولها للمواطنين، داعياً في الوقت نفسه إلى "تسليم الكاش لشركات الصيرفة المحلية المعتمدة مباشرة، كون المصارف التي يتم تسيلم الكاش لها، لا تقوم بضخ أكثر من 20٪ منه للأسواق".

وعن تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار السلع الاستهلاكية، أكد أن "البنك المركزي العراقي يمنح الدولار لمستوردي المواد الغذائية والكهربائية بسعر الصرف الحكومي ولا تأثير لارتفاع سعر الصرف على أسعار تلك السلع".

ووصل سعر صرف 100$ عصر اليوم إلى 166.500 دينار، وهو الأعلى منذ فترة، خصوصاً بعد تجاوز سعر الدولار 160 ألفاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.