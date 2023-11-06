درجال: فوز الجوية على فريق مدجج بالنجوم وضع ممثل الوطن في القمة

2023-11-06 18:31:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023) إدارةَ نادي القوة الجويّة والملاك التدريبيّ واللاعبين بالفوزِ الذي حققه الفريقُ على ضيفه فريقِ اتحاد جدة السعوديّ بهدفين من دون مقابل ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا.

وقال درجال في بيان للاتحاد تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفوزَ جاءَ مُميزاً بعدَ أن بذل لاعبو الصقور مجهوداتٍ رائعةً توجوه بانتصارٍ مُستحقٍ على الصعيدِ القاري".

وأضاف، إن "هذا الفوزَ وضعَ مُمثلَ الوطن في القمةِ وهم يخوضون مباراةً رائعةً أمامَ فريقٍ مُدججٍ بالنُجومِ العالميين".

وأعرب درجال عن تمنياته "بأن يواصلَ فريقُ القوة الجوية، بقيادةِ المُدربِ أيوب أوديشو، تقديمَ المزيدِ من المُستوياتِ المُميزةِ بهدفِ الانتقالِ إلى الدورِ اللاحق مُمثلين العراق في هذا المحفل القاريّ الكرويّ الأبرز، ولدينا الثقةُ الكبيرةُ في الفريق بتحقيق النجاح".

وكان فريق القوة الجوية حقق إنتصاراً ثميناً على ضيفه إتحاد جدة السعودي بنتيجة (2-0) في المباراة التي جرت اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، بملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل، ضمن مباريات الجولة 4 من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري غفير زاد عن الـ 20 ألف من أنصار ممثل العراق الوحيد في البطولة الآسيوية.

وبهذا الانتصار، وصل الجوية لنقطته السابعة في وصافة المجموعة، فيما تلقى إتحاد جدة هزيمته الأولى ليتجمد رصيده عند النقطة التاسعة في الصدارة.