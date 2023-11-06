رئيس البرلمان والسفير الفرنسي يؤكدان على ضرورة إيقاف حرب غزة وإدخال المواد الإغاثية

2023-11-06 19:15:18 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، السفيرَ الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه. وناقش اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، وأهمية المضي باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقَّعة بين الحكومتين العراقية والفرنسية”. واضاف البيان “كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية، وتأكيد ضرورة عمل المجتمع الدولي على …