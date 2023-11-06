محمد حميد... من تجاوز أزمة رحيل نجله إلى التألق في قمة أبطال آسيا

2023-11-06 19:30:04 - المصدر: العربي الجديد

تغلب فريق القوة الجوية العراقي على نظيره الاتحاد السعودي 2-0، الاثنين، في مباراة الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل.

ورغم دور المهاجم الهداف علي جاسم في هذا الانتصار، بعد أن سجل هدف فريقه الأول وكان نجم المواجهة، لكن لا يمكن إغفال دور حارس مرمى "الصقور" محمد حميد، الذي خاض اللقاء بظروف استثنائية، وكان أحد أسباب الانتصار الذي وضع فريقه في وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، مقابل 9 للاتحاد المتصدر.

الدولي العراقي السابق فقد ابنه قبل أيام معدودة من هذا اللقاء، لكن حميد، الذي مثّل العديد من الأندية العراقية الكبيرة، وعلى رأسها الشرطة، قرر تجاوز أزمته، والمشاركة مع زملائه، بعد أن كان اللقاء الفرصة الأخيرة لحامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي في 3 مناسبات، من أجل استمرار منافسته على بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

وكعادته، كان حميد أحد أبطال المواجهة التي أقيمت في أربيل، حيث رد أكثر من كرة خطيرة للفرنسي كريم بنزيمة، والبرتغالي جوتا، ليواصل مستوياته المتألقة التي يقدمها في المواجهات الأخيرة، بعد أن كان نجم لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

اللاعب الذي لعب في ظروف استثنائية ، محمد محمد حميد يتألق وينقذ القوة الجوية . pic.twitter.com/9JI4O1wRi6 — عراق إكسترا (@IraqXtra_ar) November 6, 2023

وتلقى حارس المرمى، الذي باتت الأوساط الرياضية تطالب بعودته إلى صفوف منتخب العراق من جديد، رسالة دعم من ناديه، بعد أن كتب الحساب الرسمي لنادي الجوية على منصات التواصل الاجتماعي: "تتقدم أسرة نادي القوة الجوية الرياضي بخالص العزاء إلى حارس مرمى فريق كرة القدم الأول (محمد حميد) بوفاة نجله، سائلين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".