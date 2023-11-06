2023-11-06 19:30:04 - المصدر: العربي الجديد

يواصل المدير الفني للمنتخب العراقي، خيسوس كاساس، وضع اللمسات الأخيرة على القائمة التي تستعد لمواجهة إندونيسيا على ملعب البصرة الدولي يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا ومونديال 2026.

وعانى الإسباني كاساس من إصابة بعض النجوم الذين ربما باتوا خارج حساباته، وعلى رأسهم جناح نادي الشرطة أحمد فرحان، الذي شدّ الرحال إلى إيران قبل أيام قليلة للمباشرة في رحلة علاجه من إصابة في عضلات البطن.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، الاثنين، أكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن قائمة مواجهة إندونيسيا ستشهد عودة 4 محترفين لقائمة "أسود الرافدين" وهم زيدان إقبال وسعد ناطق وحسين علي وآلان محيي الدين، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري العراقي لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة الرابعة، من أجل تجمع المنتخب يوم الأحد المقبل في مدينة البصرة، استعداداً لخوض هذا اللقاء المهم.