البرلمان يتخذ إجراءات بشأن الظواهر “الهدامة للمجتمع” ويتحدث عن خطوات حكومية

2023-11-06 19:30:07 - المصدر: وكالة تقدم

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في العراق فيما يتعلق بمحاربة الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ”بغداد اليوم”، ان “هناك متابعة ورقابة جيدة من قبل الجهات القضائية والتنفيذية وكذلك البرلمانية بحسب صلاحيتها، لكل الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع، وهناك إجراءات اتخذها تلك الجهات، خصوصاً التنفيذية والقضائية”. وبين الحمامي، ان …