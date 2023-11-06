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قائمة باخر تحديث لأسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل

قائمة باخر تحديث لأسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل
قائمة باخر تحديث لأسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل
2023-11-06 20:05:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية حيث وصلت لمستويات مرتفعة جدًا هذا اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، وبلغ اقل سعر في بغداد بواقع 166 الفاً و300 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ اعلى سعر 166 الفاً و550 دينارا لكل 100 دولار في معظم المحافظات.

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000 دینار

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100$=166,300 بغداد

100$=166,400 اربيل

100$=166,350 البصرة

100$=166,450  سليمانية 

100$=166,450   دهوك

100$=166,550   كركوك

100$=166,550  حلبجة

100$=166,500  موصل

100$=166,450  النجف

100$=166,400  الرمادي

100$=166,450  سماوة

100$=166,450  الناصرية

100$=166,500  كربلاء

100$=166,500  بعقوبة

100$=166,550  حلة

100$=166,550 الكوت

100$=166,500 الديوانية

100$=166,550 تكريت

100$=166,500 العمارة 

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