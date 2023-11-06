2023-11-06 20:11:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية حيث وصلت لمستويات مرتفعة جدًا هذا اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، وبلغ اقل سعر في بغداد بواقع 166 الفاً و300 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ اعلى سعر 166 الفاً و550 دينارا لكل 100 دولار في معظم المحافظات.

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000 دینار

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100$=166,300 بغداد

100$=166,400 اربيل

100$=166,350 البصرة

100$=166,450 سليمانية

100$=166,450 دهوك

100$=166,550 كركوك

100$=166,550 حلبجة

100$=166,500 موصل

100$=166,450 النجف

100$=166,400 الرمادي

100$=166,450 سماوة

100$=166,450 الناصرية

100$=166,500 كربلاء

100$=166,500 بعقوبة

100$=166,550 حلة

100$=166,550 الكوت

100$=166,500 الديوانية

100$=166,550 تكريت

100$=166,500 العمارة