قائمة مسائية باسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية - عاجل
2023-11-06 20:11:24 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية حيث وصلت لمستويات مرتفعة جدًا هذا اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، وبلغ اقل سعر في بغداد بواقع 166 الفاً و300 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ اعلى سعر 166 الفاً و550 دينارا لكل 100 دولار في معظم المحافظات.
السعر الرسمي من البنك المركزي
100$=132,000 دینار
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100$=166,300 بغداد
100$=166,400 اربيل
100$=166,350 البصرة
100$=166,450 سليمانية
100$=166,450 دهوك
100$=166,550 كركوك
100$=166,550 حلبجة
100$=166,500 موصل
100$=166,450 النجف
100$=166,400 الرمادي
100$=166,450 سماوة
100$=166,450 الناصرية
100$=166,500 كربلاء
100$=166,500 بعقوبة
100$=166,550 حلة
100$=166,550 الكوت
100$=166,500 الديوانية
100$=166,550 تكريت
100$=166,500 العمارة