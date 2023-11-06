تفاصيل جديدة عن زيارة بلينكن.. لقاءات غير معلنة استمرت 5 ساعات وإجابات "مثيرة للقلق"

2023-11-06 21:05:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الى بغداد، مؤكدا انها استمرت قرابة 5 ساعات متواصلة، وتضمنت لقاءات مع نخب سياسية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "السرية كانت تحيط بزيارة وزير الخارجية الامريكي بلينكن الى بغداد"، مبينا ان "ارتداءه الدرع وركوبه مروحية عسكرية مع فريق عمله دليل على انه جاء ضمن اجواء حرب مستنفرة لانه كان يخشى من اي مفاجآت رغم تأكيدات الحكومة العراقية بتأمين زيارته بشكل مباشر".

واضاف، ان "زيارة بلينكن استمرت قرابة 5 ساعات في بغداد قبل انتقاله الى انقرة"، لافتا الى ان "كل المؤشرات تدل على انه عقد لقاءات غير معلنة مع نخب سياسية عراقية بعد لقائه السوداني من اجل الوقوف على مستوى وتوجه الرأي العام حول الاحداث في غزة وماهي امكانية تهدئة المواقف خاصة مع بروز فصائل مسلحة عراقية غير معروفة بدأت تهاجم القواعد العسكرية التي تنتشر بها قوات امريكية في العراق وسوريا، وهو مايجعل انتقالها الى اهداف في عمق اسرائيل لم يعد صعبا".

واشار الى ان "بعض النخب اكدت على رسالة عاجلة لبلينكن بأن الاوضاع اذا لم يجري احتواءها في غزة فان الانفجار في الشرق الاوسط مجرد وقت خاصة مع الانحياز الكامل للبيت الابيض لصالح اسرائيل وعدم ادانتها مقتل واصابة اكثر من 30 الف فلسطيني خلال 4 اسابيع في غزة وبقية المدن".

وتابع، ان "ما سمعه وزير الخارجية الامريكي في زيارته الى بغداد مثير للقلق خاصة وان موقف ادارته من احداث غزة لايمكن تجاهلها في ظل نزيف دماء مستمر اثار الغضب لكل المكونات العراقية دون استثناء وتصاعد وتيرة استهداف القواعد امر وارد جدا خاصة مع موقف التيار الصدري الذي لم يكن مفاجئا".