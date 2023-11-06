أي هطول يفوق 22 ملم سيغرق الشوارع.. امانة بغداد تستعد للامطار بألف و350 آلية وغاطس

2023-11-06 21:35:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، استعداداتها لاستقبال موسم الامطار ومنع غرق شوارع العاصمة، حيث اعلنت عن جاهزية اكثر من ألف و350 آلية وغاطس للعمل خلال مدة هطول الامطار، وسط توقعات بأن يشهد العراق موسما مطريا غزيرا وغير مسبوق مقارنة بالسنوات الاربع الماضية.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم ترأس الاجتماع الدوري الثاني لغرفة عمليات الأمطار لبحث جاهزية الدوائر البلدية والفنية واستعداداتها الطارئة الخاصة بالأمطار"، مضيفة، أن "الاجتماع الذي ترأسه أمين بغداد بحضور وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية والإدارية والمديرين العامين لدوائر أمانة بغداد الفنية والبلدية والدائرة الإدارية ومديرية العلاقات والإعلام تضمن بحث خطة الأمطار واستعدادات الدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد".

وبينت، أن "الاجتماع تناول أهمية التنسيق المسبق بين دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية حول تشغيل محطات التصريف وتهيئة جميع الآليات التخصصية وتوزيعها في المناطق السكنية والشوارع العامة".

وأوضحت، أن "الاجتماع استعرض موقف إصلاح التخسفات المتضمن إنجاز إصلاح (54) تخسفاً في خطوط التصريف وكذلك جاهزية 480 آلية تخصصية وأكثر من 870 غاطساً للعمل خلال مدة هطول الأمطار بكامل طاقتها".

وتابعت، أن "الاجتماع بحث جاهزية الخطوط الناقلة الرئيسة لمياه الصرف الصحي والأمطار ( خط زبلن وخط بغداد وخط WT) وصيانة جميع تخسفات خط بغداد بجانب الرصافة لخدمة مناطق غرب القناة وجاهزية محطات التصريف وربطها بخطوط الطاقة المستثناة".

وأشارت، إلى أن "أمين بغداد وجه خلال الاجتماع باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لمعالجة التخسفات كافة في خطوط التصريف وتهيئة خطوط الأمطار الطارئة والمحطات التي تم إنشاؤها حديثاً لمعالجة المشكلات التي طرأت على الشبكة خلال المواسم السابقة".

وتابعت، أن "أمين بغداد وجه أيضاً بإسناد عمل فريق الجهد الخدمي والهندسي لدعم المناطق الزراعية إلى جانب الخطط الخدمية وفرق الطوارئ المعدة من قبل أمانة بغداد لتلك المناطق".

يذكر ان الطاقة التصميمية لتصريف المياه في بغداد تبلغ 22.5 ملم، ما يعني ان اي هطول مطري يفوق هذا المعدل سيؤدي الى غرق الشوارع.