"صم وبكم" يثيران الرعب جنوبي العراق

2023-11-06 22:10:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال شخصين اثنين من "الصم والبكم" أثارا الرعب بين المواطنين جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اعتقلت شخصين اثنين من (الصم والبكم) بأحد مناطق سوق الشيوخ جنوب الناصرية، بعد إثارتهما الرعب بين المواطنين نتيجة حملهما سلاح نوع (رمان يدوي)".

وأضاف المصدر، أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية تجهل ما أراده المعتقلين، لكونهما لا يستطيعان التكلم، حيث قرر المحكمة انتداب خبير في الإشارة لمعرفة سبب هجومهما على المواطنين وإثارة الرعب بينهم".

من جانب آخر، سقط صاروخان نوع (كاتيوشا) على قرية الهصاصرة في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأصابا تلة ترابية من دون التسبب بأي أضرار بشرية، فيما لم تعرف بعد دوافع الهجوم.