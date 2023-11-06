رغم موقفه "السلمي" تجاه اسرائيل.. إقليم كردستان حائر لعدم شموله بزيارة بلينكن

2023-11-06 22:11:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر أستاذ الإعلام في جامعة السليمانية عدالت عبد الله، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان غياب المواقف الرسمية من حكومة اقليم كردستان تجاه الجانب الاسرائيلي، سبب رئيس وراء عدم شمول اربيل بزيارة وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن الى العراق واقتصارها على بغداد.

وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كلما زار وفد أجنبي أو مسؤول أو رئيس إلى بغداد فلا بد أن يخص الإقليم بزيارة مماثلة"، معتبرا ان "عدم زيارة بلينكن إلى أربيل يتعلق بأجندة الوزير في هذه اللحظة، كون الزيارة ركزت على الموقف الرسمي للحكومة العراقية بخصوص الصراعات في الشرق الأوسط وأحداث غزة والصراع مع الفصائل المسلحة".

وأشار إلى أن "الجهات الرسمية في الإقليم لم تبد موقفا متشنجا تجاه إسرائيل، وبالتالي فأن موقف الإقليم واضحا ولا يحتاج إلى تفسير، وهذا هو السبب الرئيسي، ومع ذلك فأن هنالك تساؤلات في الأوساط السياسية حول عدم شمول الإقليم بالزيارة".

ويرى مراقبون أن النظر الى الهدف المعلن لزيارة بلينكن الى العراق، سيفسر بوضوح أن عدم زيارة اربيل، امر بديهي وطبيعي، كون الزيارة جاءت متعلقة بشكل مباشر بالجهات المسلحة التي تستهدف القواعد الامريكية، وهي جهات مرتبطة بالاحزاب والفصائل المشاركة في الحكومة ولاتمتلك اربيل اي دور في هذه القصة.

وقال بلينكن بعد اجتماعه بالسوداني يوم امس الاحد، انه "أجرى محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي"، مبينا ان بلاده "تبعث رسالة واضحة للغاية إلى من يهددون العسكريين الأمريكيين مفادها أن لا تفعلوا ذلك"، فيما شدد على انه "لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا".