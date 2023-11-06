خلال نزهة.. طفل بعمر عامين يلقى حتفه غرقا في دهوك

2023-11-06 23:21:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، جثة طفل يبلغ من العمر سنتين، إثر حادث غرق مأساوي في نهر الخازر ضمن قضاء عقرة بالمحافظة.

وقال مدير عام مديرية الدفاع المدني في عقرة إبراهيم فريق، وفق مانقلت وسائل اعلام كردية وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "طفلا يبلغ من العمر سنتين ويدعى (فهد عبد الرحمن) من سكنة قرية (زنكنان) التابعة لقضاء بردرش، لقي حتفه غرقا في نهر الخازر".

وأضاف أن "ذوي الطفل كانوا في نزهة بالقرب من النهر، وصادف أن وقع ابنهم في النهر وغرق".

ووفقا لمديرية الدفاع المدني في عقرة فإن 14 شخصا لقوا مصرعهم غرقا خلال العام الجاري في القضاء.