كركوك.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالأعضاء البشرية وتصدرها للاقليم والخارج

2023-11-06 23:46:34 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، بالقبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت بوجود عصابات تقوم ببيع وشراء الأعضاء البشرية واستدراج الأشخاص لغرض بيع اعضائهم البشرية في دول خارجية (تركيا وايران) او محافظات اقليم كردستان" مبينا انه "وبعد استحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم من قبل مفارز الجريمة المنظمة في كركوك والقبض على المتهمين".

ولفت الى ان القوة الأمنية "استدرجت المتهمين الإثنين الى قضاء داقوق وتحديدا بالقرب من سيطرة دخول القضاء وتم إلقاء القبض عليهما والأول تولد 2000 يسكن منطقة الكماليات في بغداد"، لافتا الى ان "المتهم سبق وان قام ببيع كليته عام 2021"، مشيرا الى ان "المتهم الآخر تولد (1978) يسكن منطقة (حيو گولان) في أربيل".

وأشار المصدر الى "عرض الأوراق التحقيقية للمتهمين امام انظار قاضي محكمة تحقيق داقوق وقرر اجراء التحقيق وفق احكام المادة (21) من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وتوقيفهما".