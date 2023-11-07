انتصار للزوراء العراقي وهزيمة العربي الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي

2023-11-07 00:00:04 - المصدر: العربي الجديد

تغلب الرفاع البحريني على ضيفه العربي الكويتي 2-1، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة.

وسجل البرازيلي فينيسيوس دوس سانتوس هدف الانتصار الأول للرفاع في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء، وأضاف سعيد هاشم ثاني الأهداف بعد الاستراحة بسبع دقائق، فيما قلص السنغالي مامادو ثيام النتيجة للفريق الضيف قبل النهاية بدقائق معدودة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق الزوراء العراقي الفوز على النجمة اللبناني 2-1 على استاد الملك فهد في الطائف، حيث سجل كولينز أوباري (47 و75) هدفي الزوراء، في حين أحرز حسن مهنا (57) هدف النجمة.

ويتصدر الرفاع ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الزوراء، مقابل 4 نقاط للعربي، ونقطة يتمية لفريق النجمة، على أن تقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث يلتقي العربي مع الزوراء، والرفاع مع النجمة.

وانتصر النهضة العُماني على الفتوة السوري 1-0 على استاد الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة ذاتها.

وسجل عصام الصبحي هدف الفوز الثمين لصالح النهضة في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء، في الوقت الذي أُجلت فيه المباراة الثانية ضمن المجموعةنفسها التي كانت مقررة بين جبل المكبر الفلسطيني والعهد اللبناني، ليبتعد النهضة في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من جبل المكبر والعهد والفتوة.