نجوم القوة الجوية يدعمون فلسطين ومشجعو الفيصلي يطلقون رسالة قوية
واصل نجوم الأندية العربية والجماهير الرياضية إظهار دعمهم للشعب الفلسطيني، الذي يعاني في قطاع غزة من مجازر إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، منذ 31 يوماً، نتيجة القصف على المنازل، المشافي، المساجد، الكنائس، المحال التجارية، بالإضافة إلى المخابز.
وقامت جماهير نادي القوة الجوية العراقي بإظهار دعمها للشعب الفلسطيني، بعدما رفع العلم الفلسطيني في مدرجات الملعب، خلال المواجهة التي انتصروا فيها على ضيفهم فريق اتحاد جدة السعودي بهدفين مقابل لا شيء في أبطال آسيا.
كما خطف نجوم نادي القوة الجوية الأنظار أيضاً، بعدما رفعوا العلم الفلسطيني قبل وبعد المواجهة، التي خاضوها ضد اتحاد جدة السعودي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
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كواليس مباراة القوة الجوية والاتحاد السعودي ، مع كلمة الفريق الركن ( محمد صوب الله ) ، والذي وعد اللاعبين بمكافئة الفوز بعد تحقيق الانتصار الثمين ..تم النشر بواسطة نادي القوة الجوية الرياضي في الاثنين، ٦ نوفمبر ٢٠٢٣
بدورها، لم تتردد جماهير نادي الفيصلي الحاضرة في مدرجات استاد عمّان الدولي، بإظهار دعمها الكبير للشعب الفلسطيني، بعدما قامت بالهتاف وترديد الأهازيج الحماسية أثناء متابعة المباراة ضد ضيفهم فريق السد القطري.
وقامت جماهير نادي الفيصلي الأردني بترديد: "فلسطين عربية. القدس عربية. إسرائيل إرهابية"، بالإضافة إلى توجيه رسائلهم المباشرة إلى الشعب الفلسطيني ولجميع الشهداء الذين يواصلون الارتقاء بسبب المجازر المستمرة بحقهم.
فى مباراة الفيصلي الاردنى والسد القطرى— ahmed usama (@ahmedus31728381) November 6, 2023
جماهير الفيصلي عاملين فخامة فى دعم فلسطين
للمرة المليون الشعوب غير الحكام
شكرا اخواننا فالأردن