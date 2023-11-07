نجوم القوة الجوية يدعمون فلسطين ومشجعو الفيصلي يطلقون رسالة قوية

2023-11-07 01:30:03 - المصدر: العربي الجديد

واصل نجوم الأندية العربية والجماهير الرياضية إظهار دعمهم للشعب الفلسطيني، الذي يعاني في قطاع غزة من مجازر إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، منذ 31 يوماً، نتيجة القصف على المنازل، المشافي، المساجد، الكنائس، المحال التجارية، بالإضافة إلى المخابز.

وقامت جماهير نادي القوة الجوية العراقي بإظهار دعمها للشعب الفلسطيني، بعدما رفع العلم الفلسطيني في مدرجات الملعب، خلال المواجهة التي انتصروا فيها على ضيفهم فريق اتحاد جدة السعودي بهدفين مقابل لا شيء في أبطال آسيا.

كما خطف نجوم نادي القوة الجوية الأنظار أيضاً، بعدما رفعوا العلم الفلسطيني قبل وبعد المواجهة، التي خاضوها ضد اتحاد جدة السعودي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.