2023-11-07 09:55:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق الكهرباء، اليوم الثلاثاء، ضيفه فريق الوحدات الأردني في ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة، وذلك في الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموع الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في مباراة "للثأر" من الفريق الأردني الذي حقق الفوز إيابا على الفريق العراقي ومحاولة التقدم في ترتيب المجموعة إن لم يكن صدارتها.

ويتصدر الوحدات الاردني صدارة المجموعة الثانية في ختام منافسات الجولة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه الكويت الكويتي برصيد 5 نقاط، ثم الكهرباء العراقي برصيد 4 نقاط، وأخيراً اتحاد اهلي حلب السوري بنقطة واحدة.

وعقد المؤتمر الفني لمباراة نادي الكهرباء العراقي والوحدات الأردني على ملعب البصرة الدولي، وسيرتدي الكهرباء القمصان البرتقالية والسراويل السوداء، بينما يرتدي الوحدات القميص الأخضر والسروال الأبيض.

وكان رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي استقبل أمس الاثنين رئيس نادي الوحدات الأردني بشار الحوامدة في مطار البصرة الدولي والوفد المرافق له.