الدفاع تعلن مقتل 4 إرهابيين وتفجير 3 مضافات بينها معمل للتفخيخ

2023-11-07 10:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

فرقة المشاة الحادية والعشرون تستمر بنهجها التعرضي للقضاء على الارهاب



بناءا على ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك لعناصر عصابات داعـــ٫ش الارهابي في قرية المعين، على الفور وحسب توجيهات اللواء الركن عماد احمد محمد قائد فرقة المشاة الحادية والعشرون خرجت قوة من مقر فوج الاول لواء المشاة الحادي والتسعون بامرة امر الفوج وضابط استخبارات الفوج، وبعد وصول القوه إلى مكان تم رصد عجلة نوع بيك اب بيضاء تابعه لعصابات داعـــ٫ش الارهابي يستقلها (٤ ارهابيين) تم معالجتهم واثناء تفتيش المنطقة تم العثور على ثلاث مضافات المضافة الاول عباراه معمل تفخيخ والمضافة الثانية بداخلها عجلة نوع كيا بنكو مفخخة ودراجة نارية مفخخة ومواد غذائية والمضافة الثالثة عبارة عن موقع احتجاز مخفي تحت الارض ويحتوي على افرشة نوم

تم تفجيرها المضافات اعلاه موقعيا من قبل عناصر المعالجة المرافقة للقوة.

يتبع ...