2023-11-07 11:11:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، تحييد قيادية في حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وقالت الاستخبارات التركية، إنه "تم تحييد القيادية بحزب العمال الكردستاني (به كه كه) المدعوة (عائشة أرسلان) والملقبة (تكوشين جزرة) بعملية شمال العراق".

هذا وتنفذ القوات التركية عمليات بين الحين والأخر شمال العراق وسوريا لتحييد عناصر حزب العمال الكردستاني.

المصدر: وكالات