2023-11-07 11:21:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أربيل... بثلاث طائرات مسيرة قصف في مرتين منفصلين، هاجموا القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش.



وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب كردستان، صباح اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، عبر طائرتين مسيرتين مفخختين، تعرضت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش لهجوم في مطار أربيل الدولي وانفجرت في السماء.



هذا الصباح في هجوم آخر على نفس المنطقة، سقطت طائرة قصف بدون طيار من على الأرض.



