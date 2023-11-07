صعود بأسعار الذهب في بغداد وكوردستان

2023-11-07 11:55:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 455 الف دينار، وسعر الشراء 451 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 425 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 421 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 460 الف دينار و470 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 430 الفاً و 440 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 530 الف دينار،، وسجل عيار 22 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 470 الف دينار، وعيار 18 بيع 410 الاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.