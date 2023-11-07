2023-11-07 12:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف معاون مدير عام شركة مصافي الجنوب ابراهيم عبد الزهرة، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل عمل مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC)، الذي يعتبر من أضخم مشاريع التصفية في محافظة البصرة.

وذكر عبد الزهرة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" المشروع يعد من أهم مشاريع وزارة النفط ويهدف لإنتاج البنزين المحسّن بمقدار 4 الاف ونصف من المتر المكعب في اليوم الواحد، فضلا عن منتجات أخرى مثل زيت الغاز المهدرج الذي تكون فيه نسبة المحتوى الكبريتي قليلة، فضلا عن انتاج الغاز السائل بمقدار 350 طن، بالاضافة إلى زيت الوقود المحسّن الذي يستخدم في محطات الكهرباء.

وأكمل، إننا" نأمل في نهاية عام 2025 مع وجود هذا المشروع فضلا عن مشروع مصفى كربلاء ان ننهي مسألة إستيراد الوقود المحسن وباقي المنتجات من الخارج.





X4OfPYDm6N8