البنك المركزي يستأنف بيع السبائك والمسكوكات الذهبية

2023-11-07 12:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني2023)، استئناف بيع السبائك والمسكوكات الذهبية.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته "بغداد اليوم"، أنه "قرر استئناف بيع السبائك والمسكوكات الذهبية انطلاقاً من يوم الاربعاء الموافق 8 تشرين الثاني 2023 بواسطة منصة إلكترونية".

وأكد البنك، بحسب البيان، أنه "يمكن للمصارف الحكومية والأهلية التقديم لشراء السبائك والمسكوكات الذهبية عبر (منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض)"، مشيراً إلى أن "بيعها سيتم وفق التعليمات والضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي".