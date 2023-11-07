براعم نادي الكاظمية يتوجون بلقب بطولة أندية العراق للمصارعة الرومانية

2023-11-07 13:40:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت بطولة الاندية العراقية للمصارعة الرومانية لفئة البراعم التي احتضنتها قاعة الاتحاد بمجمع الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة لوكالة شفق نيوز؛ إن أكثر من 15 ناديا عراقيا شاركت في البطولة لمختلف الأوزان.

وأضاف عبد الكاظم ان نتائج البطولة أسفرت عن تتويج فريق نادي الكاظمية بالمركز الأول فرقياً بعد جمعه 215 نقطة.

واشار الى ان فريق نادي الجماهير جاء بالمركز الثاني فرقيا بعد أن جمع 168 نقطة، بينما حل فريق نادي الحشد الشعبي بالمركز الثالث فرقيا بعد جمعه 160 نقطة.

واوضح ان البطولة شهدت بروز مواهب واعدة ستأخذ مكانها في المنتخبات الوطنية بعدما يتم إعدادها وتهيئتها باشراف مدربين على مستوى عال تم تخصيصهم الاتحاد لإعداد الأجيال.

وبين ان الاتحاد العراقي يهتم بشكل كبير في بطولة الفئات العمرية كونها قاعدة المنتخبات مستقبلاً.

وكان فريق نادي أمانة بغداد للمصارعة للمتقدمين، توج بلقب بطولة الأندية العراقية التي اختتمت في العاصمة بغداد، بمشاركة 12 نادياً عراقياً.