الدولار يرتفع والأسترالي على انخفاض بعد قرار المركزي الأسترالي بشأن الفائدة

2023-11-07 13:50:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الإقبال الذي شهده الأسبوع الماضي على العملات التي تنطوي على مخاطر أكثر من غيرها، في حين انخفض الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة لكنه عدل نظرته المستقبلية مما عزز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة وصلت إلى نهايتها.

و رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة 25 نقطة أساس لمكافحة التضخم لكن الأسواق فسرت تغير لهجة بيان البنك المركزي بما يعني أن المزيد من التشديد لم يعد مرجحا.

وتراجع الدولار الأسترالي 1.06% إلى 0.642 دولار أميركي ووصل في أحدث تداول إلى 0.6434. دولار وتتجه العملة لتسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد خلال شهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.1% إلى 105.38 بعد صعوده 0.2% أمس الاثنين، لكنه ظل غير بعيد من أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 104.84 الذي لامسه أمس الاثنين.