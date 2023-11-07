المركزي العراقي يبيع أكثر من 233 مليون دولار في مزاد الثلاثاء

2023-11-07 13:51:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، أكثر من 233 مليون دولار، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وحسب لائحة البنك، فقد بلغ اجمالي مبيعاته اليوم، 233 مليون و689 ألفًا و796 دولارًا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وطبقًا للجدول الذي ورد لـ "بغداد اليوم"، فإن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 195 مليوناً و 939 الفاً و 796 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 37 مليوناً و 750 الف دولار على شكل مبيعات نقدية".







