بيولي يعلن قائمة ميلان لمواجهة سان جيرمان

2023-11-07 14:05:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنفس ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، الصعداء، بعد عودة بعض المصابين إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، بملعب سان سيرو، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستعاد ميلان 3 من نجومه الذين غابوا عن اللقاءات الأخيرة بسبب الإصابة، هم كريستيان بوليسيتش وتشوكويزي وثيو هيرنانديز.

في المقابل، سيغيب عدد من اللاعبين في خط الدفاع مثل سيمون كاير وكالولو وبيليجرينو.

حراسة المرمى: ماينان، ميرانتي، نافا، أما الدفاع كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز، بارتيساجي، فلورينزي.

وتضمن خط الوسط: لوفتوس تشيك، موسى، ريجنديرز، كرونيتش، بوبيجا، عدلي.

أما الهجوم: بوليسيتش، لياو، جيرو، تشوكويزي، أوكافور، يوفيتش.

يشار إلى أن باريس يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، أما ميلان فيتذيل الترتيب برصيد نقطتين.

المصدر: موقع كورة



