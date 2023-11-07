2023-11-07 15:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن اجتماع يعقده غداً وفد من رئاسة إقليم كوردستان مع المفوضية في بغداد لمناقشة استعدادات اجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وقالت المتحدث باسم المفوضية الاتحادية العليا جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن المفوضية العليا للانتخابات تواصل عملها في اجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان في موعده المحدد وهو 25 شباط 2024، مبينة أنها بدأت عملها تسجيل وتحديث بيانات الناخبين في اقليم كوردستان مع شمول مواليد 2006.

وأشارت إلى المصادقة على عدد من الأنظمة منها نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات برلمان الاقليم، وخمسة انظمة اخرى منها الحملات الانتخابية واعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام ووكلاء المرشحين التحالفات السياسية.

وبينت الغلاي، أنه تم تحديد يوم غد الأربعاء موعدا لمناقشة استعدادات المفوضية العليا للانتخابات مع وفد من رئاسة اقليم كوردستان برئاسة رئيس ديوان حكومة الاقليم، موضحة أن الاجتماع يتمحور حول استعدادات المفوضية لاجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وفي وقت سابق، قال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو، إن هناك عددا من الاجراءات الادارية والمالية أعدتها حكومة إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات، وأشار إلى التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في هذا الصدد، كما أكد أن التنسيق والاجتماعات سيستمر بين الجانبين.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان في بداية شهر آب/أغسطس الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.