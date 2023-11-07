محافظ صلاح الدين يبحث "حقوق وامتيازات" شريحة ذوي الشهداء

2023-11-07 15:06:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





بحث محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الثلاثاء، مع وفد مؤسسة الشهداء "الحقوق والامتيازات" التي كفلها القانون.

وذكر بيان لمكتب المحافظ صلاح الدين ان "الهلوب التقى في ديوان المحافظة باسم جعفر الربيعي معاون مدير مؤسسة الشهداء والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء طرح المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وأهم القضايا المتعلقة بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون".

وأكد محافظ صلاح الدين دعمه اللامحدود لهذه المؤسسة، وكونها الصوت الناطق عن ذوي الشهداء للمطالبة بحقوقهم، داعياً الكوادر الادارية لبذل المزيد من الجهود لخدمة شرائح ذوي الشهداء والجرحى".

وبين الهلوب ان "حكومة محافظة صلاح الدين ستكون داعمة لاي جهد يصب لمصلحة شرائح ذوي الشهداء والجرحى".



