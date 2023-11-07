2023-11-07 15:35:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل اجتماع الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان الذي عُقد بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيرمام بأربيل.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الملف الأول الذي تم بحثه في الاجتماع، هو ضرورة توحيد الجهود في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى ان البقاء بهذا التشتت فأن منصب محافظ كركوك والكثير من المناصب الأخرى ستضيع منا".

وأضاف، أن "الملف الثاني، هو قيام الحكومة الاتحادية بالتجاوز على حقل كورمور الغازي، وكذلك بحثنا ملف انتخابات برلمان إقليم كردستان وضرورة إقامتها بموعدها المقرر".

وأشار كريم إلى أن "الملف الآخر هو الاستهدافات المتكررة للإقليم حيث تم التأكيد على الموقف الثابت لإقليم كردستان تجاه أحداث غزة، وأننا نتبنى موقف الحكومة الاتحادية وأي موقف رسمي تتخذه بهذا الصدد، ولكن تم التأكيد على ضرورة إيقاف الاستهداف المتكرر لأربيل من قبل الفصائل المسلحة".

وعقد الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023) اجتماعا لمناقشة حل الخلافات بينهما فضلا عن عدد من الملفات.

وترأس وفد الديمقراطي الكردستاني وفقًا لوسائل إعلام كردية، نائبا رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، كما ضم الوفد كل من أعضاء الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، فاضل ميراني، هوشيار زيباري، ئازاد برواري، محمود محمد، بشتيوان صادق، جعفر امينكي، فيما ضم وفد الاتحاد الوطني، كل من بافل طالباني، قوباد طالباني، عماد أحمد، وسعدي بيره، رفعت عبدالله، شالاو علي عسكري.

وكان آخر لقاءٍ جمع الحزبين، بتاريخ الـ 30 يوليو تموز 2023 في السليمانية، وخلالها ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والوضع العام في المنطقة.