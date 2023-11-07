الحلبوسي يؤكد موقف العراق الثابت الشعبي والرسمي في دعم القضية الفلسطينية

2023-11-07 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء في لقاءين منفصلين، كلاً من سفير دولة قطر الجديد السيد سلطان بن مبارك بن خليفة الكبيسي، وسفير دولة الكويت السيد طارق عبد الله الفرج.

وهنَّأ سيادته سفيرَ دولة قطر السيد سلطان بن مبارك بن خليفة الكبيسي بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.

وبحث اللقاءان العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية حيال قضايا المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش اللقاءان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب، مجدداً سيادته موقف العراق الثابت الشعبي والرسمي في دعم القضية الفلسطينية.