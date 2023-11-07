إدارة الشرطة ترفض العفو عن حصني

2023-11-07 16:30:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فشلت مساعي بعض لاعبي الشرطة، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، في إقناع إدارة النادي بالعدول عن قرار إيقاف زميلهم علي حصني، الذي تعرض لعقوبات انضباطية أدت إلى حرمانه من المشاركة في الجولات الافتتاحية بدوري نجوم العراق.

وذكرت مصادر رياضية مطلعة، أن "مجموعة من لاعبي الشرطة قدموا طلبا لإدارة النادي لإلغاء عقوبة حصني، وإعادته لصفوف الفري".

وكان حصني قد انتقد الجهاز الفني بقيادة التونسي شهاب الليلي، على خلفية عدم مشاركته أمام دهوك، لتقرر الإدارة إبعاد اللاعب عن الكتيبة الخضراء.

ويستعد الشرطة لمواجهة أربيل بعد غد الخميس بملعب الزوراء، ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق.





المصدر: كوورة