2023-11-07 16:30:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن رفع الحظر الوقائي في جميع مناطق ديالى بسبب الحمى النزفية.

وقالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد لـ"بغداد اليوم"، ان "الحظر الوقائي الذي فرض على محيط ناحية بني سعد (22 كم جنوب غرب بعقوبة) بسبب تسجيل حالة اصابة مؤكدة بالحمى النزفية تم رفعه بعد مرور أسبوعين على فرض وفق التعليمات والضوابط لمنع انتشار المرض".

وأضاف، ان "جميع مناطق ديالى الآن رفعت أي اجراءات وقائية بسبب الحمى النزفية لكن هذا لا يعني ان الأمر مستمر بل مرهون بمدى الموقف الوبائي، اي اذا ما سجلت أي حالة سيتم إعادة الحظر في مناطق الإصابة ضمن دائرة نصف قطرها 15 كم ولمدة أسبوعين مع إجراءات وقائية أخرى".

وأشارت الى ان "إجمالي الاصابات المؤكدة في ديالى بالحمى النزفية خلال هذا العام هي 18 حالة بينها 4 حالات توفيت بسبب مضاعفات الإصابة".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في 9 تشرين الأول 2023، العدد الإجمالي لإصابات ووفيات الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية، أن "آخر إحصائية رسمية من دائرة الصحة العامة في المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية، تضمنت تسجيل 545 حالة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي 2023، منها 70 حالة وفاة حتى الآن، وهي أقل من المعدل العالمي".

وأضاف البدر، أن "محافظة ‏ذي قار، لا تزال للسنة الثانية على التوالي تتصدر الإصابات والوفيات، حيث سجلت 132 إصابة مؤكدة منها 13 حالة وفاة".

وأكد إن "الحمى النزفية مرض خطير جداً، وهو مرض فيروسي، ولا يوجد علاج مباشر له، لكن في نفس الوقت البروتوكول المعتمد للعلاج له في وزارة الصحة وحسب المعايير الدولية أثبت فعاليته بشرط أن يكون التشخيص مبكراً، ولا يصل المصاب إلى مرحلة المضاعفات والنزف".