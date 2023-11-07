"لاليغا" تختار الأفضل في الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق

2023-11-07 17:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت رابطة "لاليغا" الإسبانية أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب وفريق من المشاركين في دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة الثالثة التي اختتمت مساء يوم السبت الماضي.

وحصل لاعب نادي نفط ميسان، المحترف السوري علاء الدين بشار، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق، كما حصل مدرب نفط ميسان الأردني هيثم الشبول على جائرة أفضل مدرب في الجولة.

واستمر حارس فريق دهوك، محمد صالح الذي تألق في الجولات الثلاث من الدوري حيث حافظ على شباكه نظيفة دون استقبال أي هدف بعد ثلاث جولات، ليحصل على لقب أفضل حارس في الجولة.

وتصدر فريق نادي القوة الجوية، قائمة فرق الدوري بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط بعد ختام الجولة الثالثة.

ويقف بالمركز الثاني فريق نادي الحدود برصيد سبع نقاط، ثم فريق نادي دهوك ثالثاً بسبع نقاط أيضاً لكن بفارق الأهداف عن الحدود.