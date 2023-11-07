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وزير النفط يعلن تحقيق زيادة في الايرادات النفطية دعماً للموازنة المالية

وزير النفط يعلن تحقيق زيادة في الايرادات النفطية دعماً للموازنة المالية
وزير النفط يعلن تحقيق زيادة في الايرادات النفطية دعماً للموازنة المالية
2023-11-07 17:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حرص الحكومة والوزارة على النهوض بالصناعة النفطية ، والعمل على زيادة الانتاج النفطي والغازي ، والايرادات المالية المتحققة ، من خلال دعم مشاريع تطوير الحقول النفطية والغازية ، وزيادة الطاقات التصديرية .
▪️جاء ذلك خلال إستضافته في مؤتمر السفراء السابع اليوم الثلاثاء 7تشرين الثاني 
بحضور وزير الخارجية السيد فؤاد حسين والسادة الوكلاء وسفراء العراق في دول العالم .
▫️وأهم وأبرز  ماجاء في كلمة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني في المؤتمر :
 ▫️ البرنامج الحكومي أكد على اهمية إستثمار الغاز المصاحب والحر لتعزيز الانتاج الوطني لدعم قطاع الطاقة .
▫️ دعم مشاريع تطوير الحقول النفطية والغازية من خلال الاعلان عن جولة التراخيص الخامسة "الملحق " والسادسة .
▫️ مجموعة عقود مشروع الجنوب المتكامل مع شركة توتال أنرجي ، تعد أضافة مهمة للصناعة النفطية والغازية والبنى التحتية والطاقة المتجددة .
▫️ دعم مشاريع زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوب .
▫️تم تحقيق زيادة في معدل الصادرات النفطية من الحقول الجنوبية بإضافة كمية  "350" الف برميل باليوم .
▫️تأهيل ميناء "العمية" في الجنوب  لاضافة كمية "500"  الف برميل كطاقة تصديرية .
▫️ تفعيل عقد مشروع إضافة عوامة أحادية جديدة بهدف اضافة كمية 900 الف برميل طاقة تصديرية جديدة من المنفذ الجنوبي .
▫️تم تحقيق زيادة في الايرادات النفطية دعماً للموازنة المالية . 
- حققنا زيادة في زيادة الطاقات التكريرية .
▫️تفعيل دور العراق في "أوبك بلس "والعمل مع الدول المنتجة على إستقرار الاسواق العالمية .
▫️ نعمل على تعزيز  وزيادة افاق التعاون مع دول الجوار والمنطقة والعالم .

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