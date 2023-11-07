2023-11-07 17:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حرص الحكومة والوزارة على النهوض بالصناعة النفطية ، والعمل على زيادة الانتاج النفطي والغازي ، والايرادات المالية المتحققة ، من خلال دعم مشاريع تطوير الحقول النفطية والغازية ، وزيادة الطاقات التصديرية .

▪️جاء ذلك خلال إستضافته في مؤتمر السفراء السابع اليوم الثلاثاء 7تشرين الثاني

بحضور وزير الخارجية السيد فؤاد حسين والسادة الوكلاء وسفراء العراق في دول العالم .

▫️وأهم وأبرز ماجاء في كلمة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني في المؤتمر :

▫️ البرنامج الحكومي أكد على اهمية إستثمار الغاز المصاحب والحر لتعزيز الانتاج الوطني لدعم قطاع الطاقة .

▫️ دعم مشاريع تطوير الحقول النفطية والغازية من خلال الاعلان عن جولة التراخيص الخامسة "الملحق " والسادسة .

▫️ مجموعة عقود مشروع الجنوب المتكامل مع شركة توتال أنرجي ، تعد أضافة مهمة للصناعة النفطية والغازية والبنى التحتية والطاقة المتجددة .

▫️ دعم مشاريع زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوب .

▫️تم تحقيق زيادة في معدل الصادرات النفطية من الحقول الجنوبية بإضافة كمية "350" الف برميل باليوم .

▫️تأهيل ميناء "العمية" في الجنوب لاضافة كمية "500" الف برميل كطاقة تصديرية .

▫️ تفعيل عقد مشروع إضافة عوامة أحادية جديدة بهدف اضافة كمية 900 الف برميل طاقة تصديرية جديدة من المنفذ الجنوبي .

▫️تم تحقيق زيادة في الايرادات النفطية دعماً للموازنة المالية .

- حققنا زيادة في زيادة الطاقات التكريرية .

▫️تفعيل دور العراق في "أوبك بلس "والعمل مع الدول المنتجة على إستقرار الاسواق العالمية .

▫️ نعمل على تعزيز وزيادة افاق التعاون مع دول الجوار والمنطقة والعالم .