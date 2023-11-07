الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يؤكدان تكريس الجهود لحماية كيان إقليم كوردستان ووضع استراتيجية مشتركة

2023-11-07 17:40:23 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الاجتماع الذي عُقِد بينهما اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، على "التنسيق والعمل المشترك والحاجة إلى توحيد الجهود وتكريس إمكانيات جميع القوى والأطراف السياسية من أجل حماية كيان إقليم كوردستان ووضع استراتيجية مشتركة ومعالجة الخلافات"، مشددين على "دعم خطوات حكومة إقليم كوردستان من أجل تأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم"