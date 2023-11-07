مداهمة شركة تتداول أسهم بعملة غير مرخصة والقبض على متهم فيها ببغداد

2023-11-07 18:35:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، بأن قوة أمنية داهمت شركة غير مرخصة تتداول ببيع وشراء الأسهم في منطقة المأمون بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الشركة الواقعة في شارع الشواف بمنطقة المأمون تتداول الأسهم بالعملات الأجنبية (الفوركس) وهي غير مجازة من قبل البنك المركزي العراقي".

ولفت الى انه "وبعد اجراء التفتيش داخل الشركة ضبطت القوة 7 أجهزة حاسوب و3 سجلات وفايلات بوكس تحتوي على عقود مبرمة مع المتداولين".

وأشار المصدر الى "إلقاء القبض على أحد المتواجدين داخل الشركة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بذلك".