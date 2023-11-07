انتحار أخطر تجار المخدارت في الفرات الاوسط بعد الاشتباك مع الرد السريع

2023-11-07 18:40:07 - المصدر: الفرات نيوز

شرعت قوة من الفوج الثاني التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية و بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة في الساعة 500 من يوم الثلاثاء المصادف 7‏/11‏/2023 لغرض اعتقال المتهم علي كريم نعمة كماز الملقب ((علوش دوه )) وفق أحكام المادة 28 ق ع ع مخدرات والذي يعد أخطر تجار المخدرات في محافظات الفرات الأوسط وعند وصول القوة اشتبك معهم المتهم في سلاح رشاش كلاشنكوف والرمانات اليدوية حيث ردة القوة على مصر النيران وقد انتحر المتهم بعد محاصرته داخل داره في ناحية ال بدير بمحافظة الديوانية وتم تسليم جثة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة اصولياً