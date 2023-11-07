الاستثمار تكشف موقع مشروع تدوير النفايات لانتاج الطاقة

2023-11-07 19:20:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيدر مكية، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن موقع انشاء مشروع تدوير النفايات واستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال مكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مشروع تدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية مشروع استثماري استراتيجي كبير، وسينشأ المشروع في منطقة النهروان بجانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وأضاف "شكلت لجنة وزارية متخصصة برئاسة الهيئة الوطنية للإستثمار وعضوية جهات ووزارات الكهرباء والبيئة والتعليم العالي وامانة بغداد لدراسة ووضع المتطلبات المتعلقة بمصانع تدوير النفايات من مناشئ رصينة".

ولفت مكية الى، ان "المشروع سيعمل ضمن مواصفات ومعايير الجيل الرابع المتطور لإنتاج الطاقة عن طريق حرق النفايات".

وتابع "يُنتظر من هذا المشروع معالجة الأثر البيئي للعاصمة بغداد والتخلص من الإنبعاثات الكاربونية وغيرها".

ونوه مكية الى، ان "المشروع مبدئيا سيعمل بطاقة (3000) طن يوميا من النفايات لتوليد الطاقة".