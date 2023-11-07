2023-11-07 19:30:09 - المصدر: العربي الجديد

نجحت الأندية العراقية بالفترة الأخيرة، في تقديم مستويات ونتائج مميزة على مستوى المشاركت الخارجية، سواء عربيا أو قاريا، الأمر الذي منح مدرب منتخب العراق والجماهير أملا كبيرا في "أسود الرافدين"، قبل أيام من انطلاق مشوار التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

البداية من مسابقة دوري أبطال آسيا، وما يقدمه فريق القوة الجوية العراقي من مستويات مميزة ونتائج استثنائية، آخرها التفوق على الاتحاد السعودي بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيمة بهدفين دون رد، ليرفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط، ويصبح "الصقور" مرشحا بارزا للعبور للدور التالي، في منافسة مع الاتحاد (10 نقاط) وسباهان الإيراني (7 نقاط).

وفي المسابقة القارية الثانية، يقدم الزوراء مستويات جيدة، رغم تعثره محليا في مسابقة الدوري، حيث يحتل حاليا وصافة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الانتصار في آخر مواجهتين على النجمة اللبناني ذهابا وإيابا، ليصبح على اعتاب التأهل، حيث لا تفصله سوى 3 نقاط عن المتصدر الرفاع البحريني.

وقبل كل هذا، كان الشرطة العراقي أحد مفاجآت بطولة بطولة الأندية العربية لكرة القدم التي أقيمت في أغسطس/آب الماضي بالسعودية، بعد أن بلغ الدور نصف النهائي في مسابقة تضم نخبة الأندية العربية، حيث تأهل من دور المجموعات، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي 1-0، والتعادل مع النادي التونسي الأخر الترجي من دون أهداف، قبل الخسارة أمام الاتحاد السعودي 2-1.

وبعد العبور للدور ربع النهائي، تفوقت كتيبة "القيثارة"، على السد القطري بأربعة أهداف لهدفين، قبل الخسارة أمام النصر السعودي بهدف من ركلة جزاء سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة إندونيسيا على ملعب البصرة الدولي يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة، في الوقت الذي بات فيه خيسوس كاساس مدرب العراق أبرز المستفدين من تألق الأندية العراقية، خصوصا أنه أبدى إعجابه بتألق مجموعة جديدة ربما تساعده في مشواره في التصفيات، على رأسهم نجوم الجوية، الحارس محمد حميد والمدافع حمود مشعان، رفقة الهداف مهند عبد الرحيم، ولاعب الشرطة أمير صباح، إضافة إلى لاعبين يتواجدون بالفعل في قائمته الأولية.