طلب من البرلمان يتعلق بـ" قطع أراضي القوات الأمنية": يجب حصرها بيد بغداد

2023-11-07 19:50:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، الى ابعاد ملف اراضي المنظومة الأمنية عن إرادة دوائر المحافظات.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منتسبي القوى الأمنية بمختلف عناوينهم لهم كل الحق في ان يشملوا بتوزيع الاراضي لانه استحقاق لتضحياتهم الكبيرة في مواجهة الارهاب والجريمة، لكن اناطة الملف بدوائر المحافظات وسعي البعض الى استثمارها باتجاهات تخدم مصالحه امر حساس لان الاراضي ليست منه من احد بل هي استحقاق".

وشدد على ضرورة "ابعاد ملف اراضي منظومة القوى الامنية بكل عناوينها عن دوائر المحافظات من ناحية ان يخضع لاشراف دوائرهم المركزية من اجل ابعاد اي ضغوط او مصالح وان يجري شمولهم بالاراضي الجيدة".

وأكد "ضرورة ان يكون ملف اراضي الأجهزة الأمنية خاضع لتعلميات تضمن مرونة في نيلهم حقوقهم بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية ومنع استغلال هذا الملف من قبل اي طرف".

واصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً فورياً بالموافقة على منح أراضٍ سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي.

وتضمنت وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم"، صادرة من مكتب السوداني بتاريخ (3 تشرين الأول 2023)، وموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، باتخاذ ما يلزم بشان تخصيص وتوزيع أراضي سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الحشد الشعبي ومفاتحة الجهات ذات العلاقة وفق القانون والقرارات التشريعية النافذة كلأ حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات أعلاه لضمان تحقيق العدالة في شمول منتسبيهم كافة، تثميناً لجهودهم المبذولة في الدفاع عن ارض الوطن".