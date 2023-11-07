حكومة غزة: أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي

2023-11-07 20:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

الإعلام الحكومي في غزة:

- أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي

- 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي

- 1071 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن

- مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات

- 10328 شهيدا و 25956 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

- أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان

- الإعلام الحكومي في غزة: 40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن