جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق قاتلة الطفل {موسى ولاء} بعد اتباعها للقرار التمييزي

2023-11-07 20:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد على المجرمة عذراء الجنابي لقيامها بتعنيف الطفل (موسى ولاء) مما ادى إلى موته.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد عن جريمة تعنيف ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وادوات الطبخ ورطم رأسه بالجدار".

وأضاف أن "الحكم بحقها يأتي استناداً لأحكام المادة (405) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ويذكر أن محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكمها تباعا لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعد نقضها للحكم الصادر بحق المدانة بتاريخ 27/ 8/ 2023 بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.