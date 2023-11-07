فصائل مسلحة عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور

2023-11-07 21:00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت فصائل مسلحة في العراق، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن استهداف قاعدة أمريكية في دير الزور شرق سوريا.

وقال بيان لجماعة مسلحة تطلق على نفسها (المقاومة الإسلامية في العراق) ان مسلحيها "استهدفوا، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز (كونيكو) بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية".

وأضاف البيان ان الاستهداف الصاروخي "أصاب أهدافه بشكل مباشر".

وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" لوّحت بالبدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء، نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن "المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة".

وتكررت هجماتها الصاروخية وبطائرات مسيرة في قواعد عسكرية (عين الأسد) في الأنبار و(حرير) في أربيل بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.