إدارة الدولة يثمن المواقف الشجاعة للعراق تجاه العدوان الصهيوني ويجدد التأكيد على وحدة الصف

2023-11-07 22:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعاً موسعاً بحضور رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب وقادة الائتلاف في القصر الحكومي

▪️المجتمعون ناقشوا التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، المتمثلة بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني منذ 30 يوماً على الشعب الفلسطيني المكافح في غزة والضفة الغربية، والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء، وانعكاسات ذلك على العراق سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً وأمنياً

▪️المجتمعون ثمنوا المواقف الشجاعة والصريحة للعراق بدءًا من المرجعية العليا والشعب، بجميع أطيافه، والقوى السياسية والفعاليات المختلفة، وبالأخص الجهود المميزة التي بذلتها الحكومة العراقية وحركتها الدائبة على الدول الصديقة والشقيقة؛ من أجل التوصل إلى موقف موحد وضاغط على جميع دول العالم لحملها على قبول وقف فوري لإطلاق النار وفتح مسارات المساعدات الإنسانية ووضع حد للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد

▪️الائتلاف أكد أهمية الاستمرار والحفاظ على زخم الدعم العراقي للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً في قضايا الأدوية والغذاء والوقود، وعلى أعلى المستويات دون الانزلاق إلى قرارات غير محسوبة العواقب

▪️الائتلاف جدد التأكيد على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات، داعياً كل قوى الشعب وفعالياته إلى التوحد ورصّ الصفوف في مواجهة هذه التحديات التي تمر بها المنطقة

▪️أشار الائتلاف إلى أنّ ما ينعم به عراقنا العزيز من أمن واستقرار إنما هو بفضل وعي العراقيين وتماسكهم من أقصى البلاد إلى أقصاها

▪️الائتلاف شدد على أنّ العراق يشهد حالياً حركة تنموية واعدة تجعل من الواجب على الجميع الوقوف إلى جانب الحكومة ودعمها لتحقيق برامجها الطموحة في البناء والإعمار، وكذلك الوقوف إلى جانب القوى الأمنية في متابعة الارهابيين ورصد تحركاتهم، فإنهم متربصون لأية غفلة تحدث أو استرخاء