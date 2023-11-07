القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذ الجريمة في الديوانية

2023-11-07 22:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

بإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام بأمرة مدير مكافحة الإجرام فضلا عن عدد من الضباط و المنتسبين بالتعاون مع الفوج التكتيكي والتقنيات والمعلوماتية من إلقاء القبض على أحد المتهمين كان يستقل حينها عجلة نوع bmw اقدم على قتل شاب في العشرينات

من العمر بعد تعرضه إلى عدة اطلاقات نارية في مناطق مختلفة من الجسم بواسطة مسدس في منطقة شارع سالم وذلك بعد ساعات على تنفيذ الجريمة بعد ان تم جمع المعلومات والوصول إلى الجاني بالسرعة الممكنة من قبل رجال المكافحة الابطال . فيما باشرت القوات الامنية التحقيق مع المتهم من أجل التعرف على الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكابه الحادث،

إعلام شرطة الديوانية