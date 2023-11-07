تاجر مخدرات ينهي حياته أثناء اقتحام منزله في الديوانية

2023-11-07 22:40:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بإقدام تاجر مخدرات على الانتحار اثناء اقتحام قوة امنية لمنزله جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات خطير مطلوب بعدة قضايا للأجهزة الامنية في قضاء آل بدير جنوبي الديوانية"، لافتا إلى ان "الأجهزة الامنية اقتحمت منزله بعد محاصرته، وأثناء الاقتحام قام باطلاق النار على نفسه بواسطة سلاح نوع (مسدس)".

وبين المصدر، ان" القوة الامنية قامت بمصادرة كميات من المخدرات كانت موجودة في منزله وادوات تعاطي، فضلا رمان يدوي كان يستعد التاجر المنتحر لاستخدامه ضد القوات الامنية اثناء الاشتباك معها".