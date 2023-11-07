برشلونة يتلقى هزيمته الأولى في أبطال أوروبا

2023-11-07 23:10:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تعرض برشلونة للهزيمة بنتيجة (0-1) أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "فولكسبارك" بألمانيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد دانيلو سيكان لاعب شاختار في الدقيقة 40.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

بدأت المباراة، بخطأ من دفاع شاختار على حدود منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي ولكن جوشوليفشيلي شتت الكرة من أمامه قبل أن يسدد على شباك الفريق الأوكراني في الدقيقة 2.

وصوب جوندوجان كرة من خارج المنطقة، مرت بعيدا عن مرمى شاختار في الدقيقة 10، وتصدى تير شتيجن ببراعة لتسديدة من زوبكوف داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14.

وحاول فيران توريس تمرير كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو كانسيلو، لكن البرتغالي لم يصل للكرة في الدقيقة 30.

ونجح دانيلو سيكان لاعب شاختار في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 40، حيث استقبل كرة عرضية من زميله جوشوليفشيلي، وارتقى وسدد أقصى يسار المرمى.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول فيران توريس التصويب من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 46، وتصدى تير شتيجن لتسديدة سوداكوف من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وسدد رافينيا كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 49، وواصل تير شتيجن تألقه بالتصدي لتسديدة مقوسة من سيكان في الدقيقة 56.



وحاول جواو فيليكس إرسال كرة عرضية من الطرف الأيسر، داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس دميترو رزنيك شتتها بقبضة يده في الدقيقة 76.

وصوب لامين يامال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لمنطقة الجزاء، لكن الحارس أمسك بها بكل سهولة في الدقيقة 80، وسجل نيورتون لاعب شاختار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87، بتصويبة صاروخية على يسار الحارس تير شتيجن، لكن حكم المباراة ألغاه للتسلل.

وسدد ليفاندوفسكي كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 93، وارتطمت الكرة في يد أحد مدافعي شاختار، وطالب لاعبو البلوجرانا بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء.

وفشلت محاولات برشلونة لإدراك التعادل، ليتلقى البلوجرانا الخسارة الأوروبية الأولى له هذا الموسم.