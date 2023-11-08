امريكا تقول إنها تتابع استئناف صادرات نفط كوردستان ومسودة قانون النفط والغاز

2023-11-08 00:05:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان وفدا دبلوماسيا امريكيا اكد ان واشنطن تتابع عن كثب عملية استئناف صادرات النفط عبر انبوب الاقليم الى تركيا وتشريع قانون النفط والغاز.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الكهرباء والثروات الطبيعية الكوردستاني وكالة كمال محمد صالح، استقبل اليوم الثلاثاء، القنصل العام الامريكي في اربيل مارك سترو، لافتا الى ان القنصل الاميركي الجديد اعرب عن سروره للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة والنفط

واشار البيان الى ان القنصل الاميركي اكد بشأن مسألة استئناف صادرات النفط(عبر انبوب الاقليم الى ميناء جيهان التركي) واصدار مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي ان بلاده تتابع عن كثب لعملية إستئناف تصدير نفط الاقليم، مشيرا الى ان واشنطن تعلم ان تعليق الصادرات له تأثيرات سلبية على ايرادات الاقليم والقطاع العام فيه.

واضاف سترو بحسب البيان انه لذلك فان معالجة مشكلة الايرادات واقرار قانون النفط والغاز من اولويات سياسة وبرامج بلاده.

واشار البيان الى ان الوزير صالح عبر عن شكره لدور امريكا في ايلاء الاهمية لمساعي إستئناف صادرات نفط الاقليم ومتابعة معالجة مشكلات النفط والغاز وتوسيع الاستثمار واقرار قانون النفط والغاز الاتحادي بمشاركة اقليم كوردستان.